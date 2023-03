The Super Mario Bros. Movie wird früher als geplant veröffentlicht

HQ

Als Illumination und Nintendo The Super Mario Bros. Movie aus dem Jahr 2022 verschoben, gaben sie an, dass der Film am 7. April Premiere feiern würde. Es stellte sich heraus, dass dies nicht für alle Gebiete galt, da einige von uns es im März bekommen sollten. Leider änderte sich das Anfang des Jahres etwas leise, so dass es so aussah, als würde es so ziemlich jeder am ersten Freitag im April bekommen. Das wird auch nicht der Fall sein, aber auf eine gute Art und Weise.

Der Twitter-Account des Films hat angekündigt, dass The Super Mario Bros. Movie auf den 5. April in den Vereinigten Staaten und "mehr als 40 anderen Märkten auf der ganzen Welt" verschoben wurde. Hoffentlich erfahren wir, was die nicht spezifizierten Märkte sind, wenn wir am 9. März den endgültigen Trailer erhalten.