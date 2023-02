The Super Mario Bros. Movie Teaser bringt die 80er Jahre Show Nostalgie

HQ

Während ich die Trailer und Clips geliebt habe, die Nintendo und Illumination uns aus dem Super Mario Bros. Movie gegeben haben, muss wiederholt werden, dass ich fürchte, dass sie uns bereits zu viel gezeigt haben. Deshalb ist der heutige Teaser perfekt.

Denn dieser neue Teaser für The Super Mario Bros. Movie zeigt nichts vom Film selbst - denke ich - sondern trifft mich direkt in die Nostalgie-Gefühle, indem er im Grunde Teile von The Super Mario Bros. Super Show von 1989 nachbildet! intro. Dazu gehört natürlich auch der Rap, also bist du willkommen.

Schließlich ist es erwähnenswert, dass die Website www.smbplumbing.com tatsächlich existiert und mit lustigen Soundeffekten und Verweisen auf andere Teile des Super Mario Bros.-Universums gefüllt ist.