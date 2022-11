The Super Mario Bros. Movie sieht in seinem zweiten Trailer immer noch fantastisch aus

HQ

Ich habe den ersten Trailer, den wir von The Super Mario Bros. Movie bekommen haben, sehr genossen, also waren meine Erwartungen hoch, als der zweite heute Abend ankam. Glücklicherweise müssen sie nicht in eine Toilette geworfen werden, die die Brüder nach dem Anschauen hätten reparieren sollen.

Das liegt daran, dass der heutige Trailer auch die Ware liefert, indem er uns Anya Taylor-Joys Peach und Seth Rogens Donkey Kong vorstellt und gleichzeitig bestätigt, dass der Film eine ganze Menge Referenzen zu den Spielen enthalten wird... sowie entzückende Kröten.

PS: Hashtag StopTorturingLuigi