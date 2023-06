The Super Mario Bros. Movie schlägt die Eiskönigin

Damit ist es der 52. in der Geschichte.

Der Film könnte über 1 Milliarde US-Dollar einspielen, bevor seine Zeit in den Kinos abgelaufen ist.

Nintendo hat den Namen von Wrecking Crew's Spike in Japan geändert, um die Leute nicht zu beleidigen

am 23. April 2023 um 14:51 Von Ben Lyons

Die Figur, die auch in The Super Mario Bros. Movie vorkommt, ist im Westen als Spike bekannt, heißt aber in Japan Blackie.