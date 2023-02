The Super Mario Bros. Movie Poster enthüllt

HQ

Wir kommen der Premiere von The Super Mario Bros. Movie offensichtlich immer näher, da Nintendo und Illumination in letzter Zeit viel davon geteilt haben, also werfen wir einen Blick darauf, was Sie zuerst sehen werden, wenn Sie ins Kino gehen.

Die beiden Partner haben endlich das offizielle Poster von The Super Mario Bros. Movie geteilt, und man kann mit Sicherheit sagen, dass es das Rad mit seinem Design nicht gerade neu erfindet. Dennoch, warum sollte es, wenn dies bedeutet, dass wir die meisten der geliebten Charaktere in der Mitte sehen können?