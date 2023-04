The Super Mario Bros. Movie ist die umsatzstärkste Videospieladaption der Geschichte

HQ

Letzten Sonntag haben wir erfahren, dass The Super Mario Bros. Movie das beste Debüt aller Zeiten für einen Animationsfilm hatte, und jetzt kann es damit prahlen, eine weitere Liste anzuführen.

Denn Universal Pictures verrät, dass The Super Mario Bros. Movie weltweit bereits mehr als 508,7 Millionen Dollar eingespielt hat. Damit ist es die mit Abstand umsatzstärkste Videospiel-Adaption aller Zeiten, denn Detective Pikachu schaffte 434 Millionen und Warcraft muss sich nun mit dem zweiten Platz begnügen, da es "nur" 439 Millionen einspielt. Es scheint auch wahrscheinlich, dass Illumination in ein oder zwei Wochen einen weiteren 1-Milliarden-Dollar-Film in seinem Portfolio hat.