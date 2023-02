The Super Mario Bros. Movie hat zwei neue Plakate erhalten

HQ

Erst kürzlich teilten sich Nintendo und Illumination das Poster für das kommende The Super Mario Bros. Movie, aber jetzt haben zwei weitere Poster ihr Debüt gegeben.

Beide Poster geben uns einen neuen Blick auf den kommenden Film, wobei sich eines um Mario dreht, der durch eine Horde von Piranha Plants im Mushroom Kingdom springt, und das andere dreht sich um Luigi, der von Shy-Guys in der Nähe von Bowser's Castle gequält wird. . Unnötig zu sagen, dass es sich um ziemlich polarisierende Plakate handelt.

Schauen Sie sich beide unten an und stellen Sie sicher, dass Sie The Super Mario Bros. Movie in den Kinos sehen, wenn es am 7. April 2023 ankommt.