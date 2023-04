The Super Mario Bros. Movie hat den unglaublichen Meilenstein von 1 Milliarde Dollar überschritten

HQ

Als The Super Mario Bros. Movie vor zwei Wochen zur umsatzstärksten Videospieladaption der Geschichte wurde, sagten viele von uns, es sei nur eine Frage der Zeit, bis es den unglaublichen Meilenstein von 1 Milliarde Dollar erreicht. Jetzt wissen wir genau, wie lange.

Universal enthüllt, dass The Super Mario Bros. Movie endlich mehr als 1 Milliarde Dollar weltweit verdient hat, was bedeutet, dass es nur 26 Tage braucht, um den Meilenstein zu erreichen und der 52. Film (10. animierter) in der Geschichte zu werden, der die Milliarde überschreitet.