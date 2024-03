The Super Mario Bros. Movie Fortsetzung bestätigt

HQ

Nintendo hat normalerweise jedes Jahr am 10. März, auch bekannt als Mario Day, einige aufregende Veranstaltungen, so dass in letzter Zeit eine Vielzahl von Gerüchten die Runde gemacht hat. Das hielt das Unternehmen nicht davon ab, eine angenehme "Überraschung" für uns zu bereiten.

Ich schreibe Überraschung in Anführungszeichen, weil Nintendo bestätigt, dass The Super Mario Bros. Movie eine Fortsetzung bekommt. Das Überraschende ist, dass Chris Pratt - die Stimme von Mario im Original - sagte, dass der Autorenstreik wahrscheinlich bedeutete, dass The Super Mario Bros. Movie 2 für eine lange Zeit nicht kommen würde, aber Shigeru Miyamoto verrät, dass der Film am 3. April 2026 Premiere feiern soll.

Eine Fortsetzung von The Super Mario Bros. Movie war im Grunde eine Selbstverständlichkeit, da das Original mehr als 1,288 Milliarden US-Dollar in den Kinos einspielte. Dann macht es Sinn, dass Mr. Miyamoto weiterhin Filme ankündigt, die auf anderen Charakteren aus dem Pilzkönigreich basieren. Wir werden sehen, ob der The Legend of Zelda-Film vor The Super Mario Bros. Movie 2 erscheinen wird oder ob wir bis 2026 auf weitere Nintendo-Charaktere auf der großen Leinwand warten müssen.