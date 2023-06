The Suicide Squad bekommt laut James Gunn keine Fortsetzung

James Gunn hat bestätigt, dass es keine Pläne für eine Fortsetzung von The Suicide Squad gibt.

The Suicide Squad war Gunns erstes DC-Projekt und erhielt starke Kritiken von Fans und Kritikern gleichermaßen. Im Inside of You-Podcast bestätigte Gunn jedoch, dass das Projekt keine direkte Fortsetzung erhalten wird.

Spin-offs sind jedoch geplant, wie eine zweite Staffel von Peacemaker und eine Serie, die sich auf Amanda Waller konzentriert. Selbst wenn The Suicide Squad ein einmaliger Film ist, entwertet ihn das nicht unbedingt, und da ein guter Teil der Besetzung in diesem Film stirbt, würden wir uns in der Fortsetzung wahrscheinlich sowieso ein völlig anderes Suicide Squad ansehen.

Würdest du mehr von der Suicide Squad in James Gunns DCU sehen wollen?