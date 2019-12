The Suicide of Rachel Foster untersucht Mitte Februar mysteriöse Vorkommnisse

Daedalic Entertainment hat letzte Woche das geplante Erscheinungsdatum von The Suicide of Rachel Foster auf den 19. Februar 2020 datiert. Das PC-Spiel des italienischen Entwicklers Centounopercento versetzt uns in die Neunzigerjahre und folgt einer jungen Frau, die mit ihrer Vergangenheit aufräumen möchte. In der Pressemitteilung heißt es, dass wir die Todesumstände des titelgebenden Mädchens Rachel untersuchen, während wir in einem Berghotel feststecken. Die Einrichtung war wohl früher einmal ein Heim, in dem wir aufgezogen wurden. Ein Polizeibeamter steht uns während unserer Untersuchung als Ansprechpartner zur Verfügung. Mystery- und Horrorfans dürfen den Thriller im Laufe des kommenden Jahres auch auf Playstation 4 und Xbox One erwarten.

