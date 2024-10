Die gruselige Jahreszeit ist wieder da, und als jemand, der sehr wählerisch ist, welchen Horror er sich gerne ansieht, habe ich mich sehr gefreut, dass The Substance in meinem örtlichen Kino auftauchte. Ein Body-Horror, der billige Jumpscares gegen einige ernsthaft beunruhigende Szenen und Bilder eintauscht (Dennis Quaid, der in den ersten fünf Minuten Garnelen isst, hat mich froh gemacht, dass ich keinen Snack mitgebracht habe), The Substance bietet Hollywood einen Spiegel darüber, wie es Frauen behandelt und welche Erwartungen es ihnen aufzwingt, wenn sie älter werden.

Selbst eine Schauspielerin wie Demi Moore gilt als zu alt, wenn sie fünfzig wird, und steht vor einer karriereentscheidenden Entscheidung. Verblasst sie wie ein ferner Stern, oder wird sie versuchen, ihre Jugend wiederzuerlangen, indem sie The Substance nimmt? The Substance als Handlungselement ist wunderbar vage. Ohne etwas zu verderben, erschafft es einfach eine jüngere, bessere Version einer originellen Person. Nach dieser Trennung musst du deinen neuen Körper einmal täglich mit Flüssigkeit aus dem Original stabilisieren und einmal pro Woche wieder zu deinem müden, schlaffen Selbst wechseln. Einfache Regeln, von denen wir wissen, dass sie im Laufe der Zeit gebrochen werden, und wenn die Euphorie der wiedergewonnenen Jugend unsere Protagonistin Elizabeth Sparkle (Moore) überkommt.

Es ist eine Minute her, seit The Substance veröffentlicht wurde, und so konnte ich den Diskurs um den Film verfolgen. Es überrascht nicht, dass es großes Lob für Moore und Margaret Qualley (die die neu geschaffene, jüngere Version von Sparkle spielt) gibt. Beide stürzen sich mit ganzem Herzen in die seltsame, campy Atmosphäre, die The Substance erzeugt. Moore fühlt sich besonders erfrischend in einem Film, in dem Persönlichkeiten auf elf gedreht werden. Ihre Normalität dient nur dazu, dass sie später in den Wahnsinn verfällt, sich umso schlimmer fühlt, kombiniert mit der körperlichen Verwandlung, die Sparkle durchmacht. Eine seltsam verliebte Darstellung war die von Dennis Quaid, der ein Gefäß für all die grauen Agenten, Hollywood-Manager und mehr ist, die Frauen dazu bringen, ein perfektes Beispiel für ihren Sex zu sein, während sie gleichzeitig in keiner Weise auf sich selbst aufpassen. Quaid liefert in seinen Zeilen einen Banger nach dem anderen ab und bringt Leichtigkeit und eine unglaublich campy Energie mit, die man von ihm nicht erwarten würde, besonders nach seiner Leistung als Reagan Anfang des Jahres.

Die Botschaft des Films wurde heftig diskutiert. Für einige ist es ein bahnbrechendes Stück über die Behandlung von Frauen in Hollywood, während für andere die Botschaft überhaupt nicht analysiert werden muss und man einfach Spaß an dem Blut und der Geschichte von The Substance haben kann. Ich persönlich finde, dass der Film eindeutig kritisiert, wie die Fernseh- und Filmindustrie Frauen behandelt, auch wenn das nicht immer sehr gut der Fall ist. Auf einer grundlegenden Ebene ist es sehr leicht zu verstehen, was der Film sagen will, aber da The Substance ein Film ist, der sich ins Grundlose hineinlehnt, sowohl in seinem Blut als auch in seinem Sexappeal, fühlt es sich manchmal so an, als würde er sich selbst widersprechen. Ja, ich verstehe, dass Margaret Qualleys Figur der Sue aufgrund ihres Alters als sexier angesehen wird als Moore, aber ich brauche nicht unbedingt jede Minute ihren Arsch in meinem Gesicht, um das anzuerkennen. Es lenkt manchmal vom Film ab, und obwohl es die campy Atmosphäre nährt, die The Substance erzeugt, verhinderte diese zusätzliche Trinklichkeit, dass es für mich mehr als super lustig war.

Werbung:

HQ

Die Grafik und der Sound von The Substance sind hervorragend. Als ich im Kino nahe der Leinwand saß, gab es mehrere Momente, in denen ich meine Augen und Ohren schließen wollte. Knochen platzen, Haut platzt, Zähne fallen aus, sogar das Fressen von Garnelen erzeugt ein strahlendes Gefühl der Übelkeit im Magen. Wenn du auf deinen Körperhorror stehst und es liebst, das rote Zeug zu sehen, wirst du hier jede Menge davon finden, ohne dass es sich jemals so anfühlt, als würde es um seiner selbst willen verstümmelt werden. The Substance nutzt auch Essen sehr gut, da Sparkles eigenes Laster. Du wirst eine Woche lang nichts essen wollen, da sie sich in eine Spirale des Essens verwandelt, als ihre einzige Flucht aus den Fallen ihres eigenen Bedürfnisses, wieder jung und hübsch zu sein. Elizabeth Sparkle ist ein großartiger Charakter, und ich wünschte, wir hätten mehr von ihr gesehen, bevor sie sich entscheidet, The Substance zu übernehmen.

Mit zwei Stunden und etwa zwanzig Minuten ist The Substance ein ziemlich umfangreicher Film, aber er ist so gut getaktet, dass er bis zu den letzten dreißig Minuten wie im Flug vergeht. Dieser letzte Akt war für viele umstritten, und ich muss sagen, dass ich zu dem Lager gehöre, das glaubt, dass es einfach unnötig war. Es ist der Punkt, an dem der Film sich voll und ganz hingibt und den Regler seines Blutes bis zu dem Punkt aufdreht, an dem man sich einfach taub fühlt. Es bringt ein passendes Ende, aber eines, das sich irgendwie angeheftet anfühlt. Etwas Vages hätte The Substance gut tun können, was dem Ganzen ein beunruhigenderes Gefühl verleiht.

Trotzdem habe ich The Substance sehr genossen und würde es jedem empfehlen, der in dieser gruseligen Jahreszeit ein erfrischendes Body-Horror-Erlebnis haben möchte. Ich fand es nicht so außergewöhnlich wie andere, aber es ist immer noch eine wahnsinnig lustige Zeit, unterstützt durch fantastische Darbietungen, Bilder und Sounds, die länger in Erinnerung bleiben werden, als man hofft.

Werbung: