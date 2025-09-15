The Studio bricht Rekorde und jugendliche Schauspieler gewinnen bei den Emmys

HQ

Bei den 77. Primetime Emmy Awards sah es so aus, als würden Apple und HBO eine Menge Gold mit nach Hause nehmen, und das taten beide Studios, aber nicht ohne einige Herausforderungen durch einige andere große Namen. Adolescence von Netflix hat bewiesen, dass der Streamer immer noch qualitativ hochwertige Inhalte hat, und Andor erhielt eine Nominierung, nachdem er letzte Woche bei den Creative Arts Awards Gold geholt hatte.

Bei den Limited Series-Kategorien ist deutlich zu erkennen, dass die Adoleszenz die Krone trägt. Stephen Graham und Erin Doherty gewannen in der Kategorie Schauspiel, zusammen mit Co-Star Owen Cooper, der der jüngste männliche Emmy-Gewinner wird. Die Serie gewann auch die Drehbuch- und Regiepreise für limitierte Serien, wobei The Penguin nur einen Sieg in der Adoleszenz erhielt, da Cristin Milioti gestern Abend ihren ersten Emmy gewann.

In den Comedy-Kategorien brach The Studio Rekorde und gewann insgesamt 13 Emmys für eine neue Comedy-Serie, womit der Rekord von 11 Emmys gebrochen wurde, der zuvor von The Bear gehalten wurde. Seth Rogen gewann für Regie, Drehbuch und Schauspielerei in der Show, die die realen Erfahrungen von Hollywood-Führungskräften parodiert. Hollywood scheint es zu lieben, Programme über sich selbst zu machen.

Die Drama-Kategorien waren etwas aufgeteilter, aber HBO konnte dank des Krankenhausdramas The Pitt einige große Gewinne einfahren. Noah Wyle schlug einige große Namen wie Pedro Pascal, Adam Scott und Gary Oldman für seinen Schauspielsieg, und die Serie gewann auch den Gesamtpreis für die beste Dramaserie. Severance bekam jedoch seine Blüte, als Britt Lower und Tramell Tillman als beste Hauptdarstellerin bzw. bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurden. Die vollständige Liste der Gewinner finden Sie hier.