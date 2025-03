HQ

Ich habe in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass Apple TV+ derzeit der beste Ort ist, um qualitativ hochwertige Fernsehsendungen auf einem Streamer zu finden. Die größeren Budgets, die klareren kreativen Visionen, die Möglichkeit, jedem Projekt die Zeit zu geben, die es braucht, um fertig zu werden, und die Tatsache, dass die besten Stars und größten Namen an der Plattform beteiligt sein wollen, gipfeln in einem Portfolio, das in einem TV-Format selten einen Takt verpasst. Sicher, die Filme sind ein bisschen mehr Hit und Miss, aber es gab nie einen großen Grund, an den Fernsehproduktionen von Apple TV+ zu zweifeln, und Seth Rogens The Studio unterstützt das weiter.

HQ

Diese Serie ist eine satirische Parodie auf das moderne Hollywood, eine Branche, in der Kreativität und originelle und künstlerische Produktionen auf einem historischen Tiefpunkt zu sein scheinen. Er folgt Rogens Matt Remick, dem neuen Chef der Produktionsfirma Continental Studios, der sich nun in einer Welt zurechtfinden muss, in der die Anforderungen der Unternehmen und der Druck, der damit einhergeht, möglicherweise von einem größeren Fisch übernommen zu werden, nur mit Erfolg beiseite geschoben werden, nicht nur bei den Kritikern, sondern auch an den Kinokassen. Das bedeutet, dass Matt und seine leitenden Freunde vor dem Dilemma stehen, grünes Licht zu geben und die unvergesslichen und tatsächlich kreativen Projekte zu realisieren, die sie wollen, und die Kassenriese, die der Vorstand und der Eigentümer gleichzeitig bevorzugen.

Es ist ein großartiger Spiegel des modernen Hollywoods, in dem Produktionsgiganten weiterhin geistiges Eigentum nutzen, um Geld zu verdienen. Anstelle von Videospielen und Spielzeugmarken, wie es in der Realität der Trend zu sein scheint, sieht The Studio stattdessen Continental gefangen zwischen preisgekrönten Arthouse-Filmen und auch einem Live-Action-Film Kool Aid, und diese Split-Dynamik dient als perfektes Sprungbrett, um Fans hinter die Kulissen des Filmemachens und in einige der lächerlichen Dilemmata zu führen, mit denen Produktionsfirmen heute konfrontiert sind. sei es selbstverschuldet oder nicht.

Werbung:

Der Humor und der Ton dieser Show sind bei weitem einer ihrer stärksten Faktoren. The Studio ist eine wirklich urkomische Serie, die Sie mit witzigem und klugem Humor, aber auch mit typischem Slapstick und derber Komödie zum Lachen bringen wird. In dieser Hinsicht ist es sehr Rogen-Natur, mit einer Top-Balance aus körperlicher und zerebraler Komik. Zugegeben, das liegt zum Teil an der exzellenten Besetzung, mit Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Catherine O'Hara und Chase Sui Waters, die alle durch ihre jeweiligen Rollen herausstechen und hochwertige Karikaturen von Führungskräften der Unterhaltungsbranche präsentieren. Die Cameo-Auftritte tragen ebenfalls auf eine wirklich schöne und passende Weise dazu bei, wobei The Studio eine Reihe zusätzlicher Stars enthält, die entweder ziemlich bedeutende Rollen haben (sei es Anthony Mackie, Zac Efron, Adam Scott, Martin Scorsese, Zoe Kravitz oder Dave Franco) oder sogar nur einfache Einzeiler, wobei Charlize Therons Aussehen besonders fantastisch ist.

Apple TV+

Auch das Tempo ist hervorragend. Die Episoden dauern in der Regel etwa 35 Minuten, und in dieser Zeit bekommt man den Stress des Lebensstils der Unterhaltungsmanager, viel Humor, eine Prise Unbeholfenheit und sogar gelegentlich einen Anflug von Traurigkeit. Emotional kann dich The Studio auf Herz und Nieren prüfen, auch wenn Lachen die primäre Reaktion ist, die es daraus herauszulocken versucht.

Wie bei vielen Apple TV+ -Serien ist auch The Studio so schön gefilmt, dass man es eher für selbstverständlich hält. Erst wenn man über die Episode nachdenkt, merkt man, dass viele Szenen fast nahtlos ablaufen und in einem kontinuierlichen Strom präsentiert werden. Natürlich ist Filmmagie im Spiel, wie es bei 1917 und Birdman der Fall war, aber sie ist hier weniger auffällig, und diese Struktur ermöglicht es Ihnen, unglaublich in die Gesamterzählung jeder Episode einzutauchen und sich mit ihr zu beschäftigen. Die Bühnenbilder, die Kostüme, die Beleuchtung... Alles andere, was eine Produktion atemberaubend macht, sticht hier ebenfalls hervor, was diese Comedy-Serie zu einer der beeindruckendsten gefilmten Serien macht, die ich seit langem gesehen habe.

Werbung:

Es gibt Momente, in denen der Slapstick-Charakter der Serie vielleicht etwas übertrieben wirken kann, zum Beispiel mit dem Johnny Knoxville-Trailer-Erzählbogen, der vielleicht nur für Fünfjährige humorvoll ist. Die Seitenhiebe auf Hollywood können sich auch ein wenig übertrieben anfühlen, da einige derKool Aid Produktionsideen hinter den Kulissen nicht wie beabsichtigt ankommen. Aber die Komödie und das Setup stechen insgesamt hervor, und die letzten paar Episoden sind absolut unglaublich, mit Dave Franco und Zoe Kravitz sind zwei Cameo-Auftritte, die man einfach nicht verpassen möchte.

Apple TV+

Aber insgesamt ist The Studio eine brillante Serie, die liebevoll und atemberaubend gedreht und an fast jeder Ecke urkomisch ist. Es ist eine Comedy-Serie, die perfekt für Film- und Fernsehfans ist, mit einem interessanten und frischen Blick hinter die Kulissen, und die Besetzung sticht alle hervor und bietet erstaunliche Leistungen, insbesondere Barinholtz' Sal Saperstein, der sofort ein Favorit ist.

Apple TV+ enttäuscht normalerweise nicht und das war es auch hier nicht, also wenn Sie unschlüssig wären, ob Sie Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+ oder was auch immer für diesen Streamer handeln sollen, würde ich nur sagen, tun Sie es. Sie werden es nicht bereuen.

Apple TV+