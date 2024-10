The Strangers: Chapter 2 bekommt einen heftigen Teaser-Trailer

Die gruseligen, bösartigen Fremden sind zurück, um im zweiten von drei geplanten Filmen der Horror-Saga erneut Chaos unter ahnungslosen Opfern anzurichten. Maya (gespielt von Madelaine Petsch) kehrt zurück, nachdem sie im ersten Film die drei maskierten Killer überlebt hat.

The Strangers: Chapter 1 war im Wesentlichen nur ein Remake des Originalfilms von 2008, daher wird es interessant sein zu sehen, in welche Richtung dieser zweite Teil die Geschichte führt. Der Regisseur der Trilogie hat die Filme zuvor als epische Reise in den Horror beschrieben und sagte in einem Interview:

"Es ist ein 4,5-stündiger Film, und der erste Film ist ein erster Akt. Es stellt die Charaktere und den Schrecken und die Mörder und unsere Hauptfigur vor, die den ersten Film überleben wird, aber dann für die nächsten beiden auf eine Reise geht."

The Strangers: Chapter 2 feiert noch in diesem Jahr Premiere, und der dritte Film, The Strangers: Chapter 3, wird nächstes Jahr veröffentlicht.

Was hältst du vom Originalfilm und hast du den ersten Teil dieser Remake-Trilogie gesehen?