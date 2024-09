The Stone of Madness Vorschau: Das nächste Werk von The Game Kitchen ist mehr The Great Escape als Blasphemous

Das spanische Indie-Studio The Game Kitchen ist in den letzten Jahren dank seiner fantastischen Metroidvanias, Blasphemous 1 und 2 zu einem Synonym geworden. Das Team hat bewiesen, dass es ein Händchen dafür hat, herausfordernde und dennoch fesselnde Abenteuer zu erschaffen, aber da die Blasphemous -Spiele Teil derselben Serie sind, stellt sich die Frage, ob The Game Kitchen anderswo herausragend sein kann. Der Entwickler arbeitet an einem Virtual-Reality-Brettspieltitel, der als All on Board bekannt ist, aber auch an etwas anderem, einem Projekt, von dem ich zum ersten Mal während meiner Zeit in Köln für die Gamescom erfahren habe. Es heißt The Stone of Madness und obwohl es sich sehr authentisch anfühlt The Game Kitchen, erinnerte es auch eher an The Great Escape meets Pentiment als an Blasphemous.

The Stone of Madness befindet sich in einem spanischen Kloster aus dem 18. Jahrhundert, einer Einrichtung, die als Irrenanstalt dient... Zumindest behauptet es das. Die Geschichte folgt fünf sehr unterschiedlichen Charakteren, die versuchen, entweder aus dem Kloster zu entkommen oder seine dunklen Geheimnisse aufzudecken und sie ans Tageslicht zu bringen. Die Entscheidung, welcher Erzählung du folgst, bleibt dir überlassen, aber sobald du den Weg der einen eingeschlagen hast, bist du darin gefangen und musst das Spiel neu starten, um die andere zu erleben. Obwohl The Game Kitchen mir nie explizit gesagt hat, wie sich die beiden Kampagnen unterscheiden, könnt ihr leicht unterschiedliche Erzählstrukturen und Ereignisse und Rätsel erwarten, die zu neuen wichtigen Entwicklungen führen.

Aber wie auch immer, zurück zum Gameplay. The Stone of Madness spielt aus einer isometrischen Perspektive und ermöglicht es Ihnen, eine beeindruckend animierte Welt zu erkunden, die sich wie ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert anfühlt. Stellen Sie sich im Wesentlichen Pentiment vor, wenn es wie Disco Elysium abgespielt wird. In diesem Sinne führst du die Charaktere durch das Kloster, vermeidest Wachen, wenn du dich an begrenzten Orten befindest, und nutzt einzigartige, aber unkomplizierte Fähigkeiten, um Herausforderungen zu meistern und zu meistern, die vor dir liegen. Was sind diese Herausforderungen, die Sie sich vielleicht stellen? Jeder der fünf Protagonisten ist aus dem einen oder anderen Grund im Kloster. Leonora zum Beispiel trägt einen Schläger, mit dem sie ahnungslose Wachen ausschalten kann; Allerdings hat sie auch Angst vor Feuer und kann nicht in die Nähe von brennenden Kohlenbecken kommen. Eduardo auf der anderen Seite ist ein großer Kerl und kann seine Kraft nutzen, um große Gegenstände wie ein Holzbrett aufzuheben, um eine Brücke über Lücken zu bauen, aber das Hauptproblem ist, dass er Todesangst vor der Dunkelheit hat und keine Bereiche betreten kann, die nicht vom Licht berührt werden. Wenn du nur diese beiden im Hinterkopf hast, kannst du sehen, wie sich die Charakterdynamik auf das Gameplay auswirken wird, denn es wird Orte geben, an denen Leonora und Eduardo nicht zusammen gehen können, was bedeutet, dass du stattdessen einen der anderen widersprüchlichen Charaktere verwenden musst.

Was das Lösen von Rätseln und Herausforderungen angeht, drehen sich viele der Aufgaben darum, neue Bereiche zu erreichen, indem die Fähigkeiten jedes Charakters auf die Probe gestellt werden. The Stone of Madness verwendet eine Tag-für-Tag-Funktion, bei der du jeden Tag nur drei der fünf Charaktere verwenden kannst, also musst du jeden Tag bestimmen, wen du brauchst, bevor du dich auf den Weg machst, und sie dann verwenden, um Schlüssel zu stehlen, um verschlossene Türen zu öffnen, Dokumente und Informationen zu finden, die die wahre Natur des Klosters enthüllen, und Gegenstände und Werkzeuge zu sammeln, die später nützlich sein könnten. Es ist ein ziemlich vertrautes Setup, das fast schon im Stil von Metroidvania ist, da es beim gesamten Design darum geht, Informationen und Objekte zu sammeln, um neue Orte zu erreichen und neue Abschnitte der Geschichte aufzudecken. Aber gleichzeitig scheint es Fortschritte zu machen, sich mehr auf die Erzählung und das Geschichtenerzählen zu konzentrieren, und zwar auf eine Art und Weise, mit der Metroidvanias zu kämpfen haben.

Die Hauptfrage rund um The Stone of Madness wird sein, wie die Rätsel und die Erzählstruktur platziert sind. Wenn es zu linear oder starr ist und zu frustrierenden Begegnungen und Herausforderungen führt, wird es wahrscheinlich mit vielen Problemen konfrontiert sein, mit denen auch das Metroidvania-Genre konfrontiert ist. Wenn jedoch die Puzzleteile vorhanden sind, damit die Spieler Herausforderungen auf die für sie passende Weise erkunden und angehen können, könnte The Stone of Madness auf dem besten Weg sein, ein Abenteuer von gleichem Kaliber und Standard wie das von Pentiment zu werden. Da ich auf der Gamescom nur einen sehr kurzen Vorgeschmack auf das Spiel bekam, war es sehr schwierig zu sagen, wo es in diesem Spektrum angesiedelt sein wird, aber es gab ein paar Dinge, die so klar wie der Tag waren.

Die künstlerische Leitung ist brillant und sehr detailliert mit dem großartigen The Game Kitchen authentischen spanischen Flair. Die Charaktere fühlen sich einzigartig und fesselnd an, und die gesamte Handlung und Prämisse hat fantastische Knochen. Oh, und das Gameplay wird zwar als taktisches Stealth-Strategiespiel angepriesen, fließt aber gut und es fehlt die Langsamkeit und Steifheit dieser Kategorie. Es steckt definitiv viel Potenzial in diesem Spiel und aus diesen Gründen freue ich mich darauf, mehr über The Stone of Madness zu sehen und es auch zu spielen. So oder so, da die Veröffentlichung für PC und Konsolen im nächsten Jahr geplant ist, wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis dieser Tag kommt.

