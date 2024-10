The Stone of Madness debütiert im Januar

HQ

Sie haben es wahrscheinlich schon bemerkt, aber der letzte Steam Next Fest des Jahres ist aktuell in vollem Gang. Neben zahlreichen kleineren Spielen, die Ihnen möglicherweise unbekannt sind, gibt es auch einige größere Titel, die es zu entdecken und auszuprobieren gilt, darunter das neueste Projekt der Blasphemous-Entwickler The Game Kitchen.

Das taktische Stealth-Abenteuer The Stone of Madness des Studios hat derzeit eine Demo, die auf dem digitalen Fest vorgestellt wird, und warum ihr euch die Mühe machen solltet, es auszuprobieren, ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn der Titel Ende Januar in voller Länge veröffentlicht wird.

The Game Kitchen hat bestätigt, dass The Stone of Madness am 28. Januar 2025 auf PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen wird, was ihr im Termin-Trailer unten selbst sehen könnt.

Während unserer Zeit auf der Gamescom hatten wir auch die Gelegenheit, mit The Game Kitchen über The Stone of Madness zu sprechen und mehr über die ungewöhnliche Handlung zu erfahren, die sich eigentlich über zwei Kampagnen erstrecken wird. Lead Level Designer Enrique Colinet erzählte uns:

"Okay, du wirst also eine Gruppe von fünf Insassen leiten, die im 18. Jahrhundert in diesem Kloster in Spanien eingesperrt sind. Und da geht etwas Verdächtiges und Seltsames vor sich. Es gibt eine ganze Handlung darüber. Und es wird zwei Kampagnen geben. Einer von ihnen dreht sich um das, was im Kloster vor sich geht, der andere konzentriert sich mehr auf den Versuch zu fliehen. Es gibt also zwei sehr unterschiedliche Routen, die man nehmen kann, zwei sehr unterschiedliche Fluchtpläne. Und es liegt an dir, für welche du dich entscheidest, nachdem du den Prolog abgeschlossen hast. Sobald man also weiß, was dort vor sich geht und alle Charaktere kennt, entscheidet man, wie man vorgeht. Das ist wirklich cool, weil die Leute einen ganz anderen ersten Eindruck vom Spiel haben werden."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, um mehr über die verschiedenen Charaktere zu erfahren und wie sie interagieren und kombiniert werden, um das Durchqueren des Klosters zu erleichtern.