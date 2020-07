The Stir of the Dawn: Blasphemous erhält nächsten Monat großes Content-Update

Der blutige Action-Plattformer Blasphemous erhält am 4. August ein kostenloses Content-Update, das fast als ein eigenständiges Erweiterungspaket bezeichnet werden kann. Neben einem New-Game+-Spielmodus erwarten uns mehr Story, neue Areale mit frischen Feinden (auch Bossgegnern), Hinrichtungen und Paraden, zusätzlichen Schnellreiseoptionen, weitere Gegenstände, Balance-Updates und vieles mehr. Die Karte der Spielwelt wurde aktualisiert und Verbesserungen der Lebensqualität sind ebenfalls eingeführt worden. All das wird unter dem Titel "The Stir of the Dawn" zusammengefasst und es soll in zwei Wochen gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht werden.

Die Präsentation von Blasphemous wurde von verschiedenen spanischen Künstlern, wie Goya und Velazquez inspiriert, während das Setting die traditionell katholische Gesinnung Südspaniens thematisiert. Das alles ist mit einem dunklen und blutigen Twist ins Fanatische verdreht worden, was vielen Metroidvania-Fans trotz einiger offensichtlicher Abzüge gut gefiel.