The Stanley Parable: Ultra Deluxe wurde zum dritten Mal verschoben

HQ

Galactic Café, das Studio hinter dem kommenden The Stanley Parable: Ultra Deluxe, hat das geplante Remaster letzte Woche zum dritten Mal verzögert. Das inhaltlich erweiterte Abenteuer aus dem Jahr 2013 sollte noch vor Jahresende auf aktuellen Plattformen erscheinen, doch aus diesem Plan wird nichts. In einem neuen, humorvollen Video erklärt das Studio, dass es dem Projekt weiterhin an Feinschliff mangle. Der Inhalt sei zwar bereits komplett, aber ein bisschen mehr Zeit brauchen die Entwickler noch.

HQ

Quelle: Entwickler Davey Wreden.