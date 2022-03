HQ

Als Galactic Cafe The Stanley Parable: Ultra Deluxe ankündigte, scherzten sie noch, dass sie das Spiel zeitgleich mit The Last of Us: Part II im Jahr 2019 veröffentlichen würden. Letztlich gelang es beiden Projekte nicht, wie vorgesehen in diesem Jahr zu erscheinen, doch anders als das Actionspiel von Naughty Dog ist die Neuauflage von The Stanley Parable erst nach drei Verschiebungen startklar. In einem neuen Trailer nennt Studio den 27. April als hoffentlich finales Erscheinungsdatum.