The Social Reckoning Premiere diesen Oktober, Jeremy Allen White, Mikey Madison, Jeremy Strong All Star

Im vergangenen September wurde bekannt gegeben, dass Drehbuchautor Aaron Sorkin zurückkehren wird, um ein Drehbuch für eine Fortsetzung von The Social Network zu schreiben, wobei sich die Prämisse dieses Films davon entfernt, wie Mark Zuckerberg und Co. die Technologiewelt durch die Schaffung des äußerst populären sozialen Netzwerks Facebook geschaffen haben, und stattdessen darauf schaut, wie bestimmte Personen in jüngerer Zeit den ursprünglichen Disruptor gestört haben.

Der Film ist als The Social Reckoning bekannt und gilt als ein "Begleitstück", das sich auf den Enthüllungstitel The Facebook Files des Wall Street Journal konzentriert, der die am strengsten gehüteten Geheimnisse von Facebook aufdeckte, nachdem ein junger Ingenieur herauskam und auf zwielichtige Geschäfte aufmerksam machte.

Geschrieben und inszeniert von Sorkin, bietet dieser Film eine frische Besetzung, da wir nun Jeremy Strong als älteren Mark Zuckerberg sehen, während der Rest des Ensembles von Jeremy Allen White, Mikey Madison, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen und Bill Burr angeführt wird.

Der Plan ist, dass The Social Reckoning am 9. Oktober in die Kinos startet, und unten können Sie den Trailer und die Zusammenfassung des Films sehen.

"Als Begleitwerk zum erfolgreichen Film The Social Network basiert Sorkins Originaldrehbuch auf den Ereignissen, die zur schockierenden Enthüllung The Facebook Files im Wall Street Journal führten. Der Film ist inspiriert von der wahren Geschichte, wie Frances Haugen, eine junge Facebook-Ingenieurin, die Hilfe von Jeff Horwitz, einem Wall Street Journal-Reporter, um Hilfe bittet, um eine gefährliche Reise anzutreten, die die am besten gehüteten Geheimnisse des sozialen Netzwerks aufdeckt."