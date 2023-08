The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone bekommt einen Gameplay-Trailer

Die Schlümpfe sind diesen Herbst zurück in einem brandneuen Abenteuer, in dem wir Handy Schlumpf helfen dürfen, den Grünen Stein zu finden. Leider ist es eine ziemliche Aufgabe, es zu bekommen, da der böse Gargamel es hat, und ein Fehler lässt es explodieren.

Handy Smurf muss alle Scherben sammeln, um es neu zu erschaffen, was hoffentlich zu einer Menge Unterhaltung in einem Spiel namens The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone führt. Es erscheint am 2. November für PC, Playstation, Switch und Xbox - und wir haben einen brandneuen Gameplay-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Es scheint zumindest vage von den vielen wunderbaren Abenteuern von Ratchet & Clank inspiriert zu sein.