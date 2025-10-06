The Smashing Machine erzielt den niedrigsten Einspielstart in der Karriere von The Rock

HQ

Während eines großen Teils seiner Schauspielkarriere war Dwayne "The Rock" Johnson dafür bekannt, die gleiche Figur zu spielen. Ein schwelender Kerl, der vertraglich keine Niederlage in einem Kampf hinnehmen kann. In The Smashing Machine beschließt Johnson schließlich, dass er seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen will, und die Kritiken loben größtenteils seine Fähigkeiten, die Geschichte des Kämpfers Mark Kerr zum Leben zu erwecken.

Es scheint jedoch, dass die Kinokassen nicht so beeindruckt sind. In den USA spielte The Smashing Machine laut Box Office Mojo an seinem Eröffnungswochenende 6 Millionen US-Dollar ein. Mit einem Budget von 50 Millionen US-Dollar hat The Smashing Machine noch einen langen Weg vor sich, um in den grünen Bereich zu kommen, aber wir haben seine Leistung international noch nicht gesehen.

Diese 6 Millionen Dollar markieren den niedrigsten Start in der Karriere von The Rock, was Dwayne zeigen könnte, dass emotional wirkungsvollere Rollen nicht der schnellste Weg zu fetten Geldstapeln sind. An anderer Stelle an den Kinokassen sehen wir, wie Paul Thomas Andersons One Battle After Another die 100-Millionen-Dollar-Marke überschreitet und damit der erste Film in der Karriere des Regisseurs ist, dem dies gelingt.<a href="https://www.boxofficemojo.com/release/rl1784184833/?ref_=bo_hm_rd" target="_blank"></a>