HQ

Als der Regisseur von Uncut Gems, Benny Safdie, die wahre Geschichte des Mixed-Martial-Arts-Stars Mark Kerr beginnt, schreiben wir das Jahr 1999. Kerr ist gerade 30 geworden. Dwayne "The Rock" Johnson ist also 53 Jahre alt, als er versucht, sich als junger Kerr auszugeben, obwohl die beiden Männer (im wirklichen Leben) fast gleich alt sind, und darin liegt für mich als lebenslanger MMA-Fan ein beständiges Problem mit diesem Film. The Rock tut alles in seiner Macht Stehende (und noch einiges mehr), um die Tatsache zu verkaufen, dass er nicht der Muskelberg aus Fast 8 oder der Fleischkopf aus Jungle Cruise, Skyscraper, Jumanji oder Hercules ist. Er ist ein weiterer Beefcake hier, mit Gefühlen. Und er ist gerade 30 geworden. Um ehrlich zu sein, funktioniert das nicht sehr gut und trotz anfänglicher Lobeshymnen und Tränen in Cannes fällt es mir schwer, die Tatsache zu schlucken, dass ein 53-jähriger Filmstar ein 30-jähriges Kampfphänomen mit Gelenken wie Gummi darstellt.

Abgesehen von dieser eher oberflächlichen Beschwerde als mürrisches Intro zu meiner Besprechung eines der am meisten gefeierten Filme des Jahres finde ich es auch schwierig, oft unmöglich zu verstehen, warum Safdie 1999-2000 als Querschnitt durch Kerrs Leben wählte und warum er sich überhaupt für Mark entschieden hat. Meiner bescheidenen Meinung nach war seine UFC-Zeit viel unterhaltsamer als die drei hier dargestellten Pride-Events, und um es ganz offen zu sagen, hätte dieser Film stattdessen von seinem besten Freund und Mentor Mark Coleman handeln sollen. Nun hatte Coleman ("The Hammer") weder ein Problem mit der Oxycontin-Sucht noch eine schreiende, laute Schlampe von einer Ehefrau, um die sich etwa 92% des Films drehen, und wird dabei lächerlich langweilig. The Smashing Machine hätte sich aber um Mark Coleman drehen sollen. Ich denke, da sind wir uns alle MMA-Fans einig.

20 Jahre zu alt für die Rolle, schlicht und einfach.

Safdie ist jedoch ein geschickter Regisseur und ein äußerst fähiger Drehbuchautor, und genau wie in Good Time und Uncut Gems ist er so roh und fast dokumentarisch in der Art und Weise, wie er Szenen strukturiert und mit der Kamera auf Tuchfühlung geht. Der Schnitt ist schnell, ohne zu gehetzt zu sein, und es ist offensichtlich, dass Benny mit Hammer und Zange versucht hat, die kleinen Quäntchen "echtes" Schauspiel, die es aus seiner Hauptfigur gibt, herauszuquetschen, und für vielleicht eine Szene (als er wegen einer Opiat-Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wird und einmal von Coleman konfrontiert wird) funktioniert es einigermaßen gut. Den Rest der Zeit ist Dwaynes schauspielerisches Spiel viel zu einfach und sein Spielraum zu eng, um den Schmerz, der hier auf dem Papier existiert, wirklich auszudrücken. Kerrs Sucht fegt an Safdie vorbei, das Geschrei harmoniert mit der seltsamen Freundin, mit der er uns wie mit automatischem Feuer überschüttet, und alles wird so raffiniert realistisch, ohne wirklich etwas zu besitzen. Die Tiefe fehlt völlig, stattdessen wird es zu einem eher oberflächlichen Drama über einen einzigen emotionalen Ausdruck, die Wut, die Kerr eher als den Jammerlappen aller Zeiten erscheinen lässt.

Werbung:

Die vielen Kampfszenen, in denen Kerr und Colemen ihre viel gehypten Pride-Kämpfe austragen, sind relativ gut gelungen, aber auch hier fehlt es an Druck, an Substanz und Kraft. Vor allem The Rock verhält sich im Pride-Ring steif und das ist so auffällig, dass er nie angreift, sondern sich zurückhält und wirklich darauf achtet, dass er keinem Gegner auch nur mit einem einfachen, leichten Schlag ins Gesicht schlägt. Ryan Bader ist natürlich besser als alter UFC/Bellator-Veteran. Seine Schläge sehen aus, als würden sie weh tun und er ist als Mark Coleman überraschenderweise besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Emily Blunt tut ihr Bestes, um die Wut aus Dwayne herauszukitzeln, und tut dies mit einer stereotyp dünnen und flachen Freundin, die kein Wort sagen kann, ohne absichtlich provokativ und aufmerksamkeitsheischend zu sein.

Es wird so transparent, langweilig, simpel und flach, wenn man bedenkt, dass Safdie sich nur auf laute Küchenstreitigkeiten mit seiner Freundin und Kerrs Opiatabhängigkeit konzentrieren wollte.

Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum Safdie sich für Kerr entschieden hat, wenn es tonnenweise interessantere Geschichten über Coleman, Shamrock oder warum nicht Couture zu erzählen gibt. Leider verstehe ich auch nicht, warum er sich auf ein einzelnes Jahr Pride konzentrierte, anstatt zu versuchen, den Bogen ein wenig weiter zu spannen, und ich finde den Fokus auf eine extrem kurze Periode der Opiatabhängigkeit lächerlich wirkungsorientiert und flach. Abgesehen von dem wunderschönen Produktionsdesign, den Kostümen und der super schönen Fotografie gibt es hier leider nicht viel, was ich loben möchte. The Rock kann ein schweres Drama wie dieses nicht auf seinen gut aufgepumpten Schultern tragen (so sehr die Filmfestspiele von Cannes es auch wollten) und es funktioniert nicht mit einem 53-jährigen Bodybuilder, der versucht, einen jungen MMA-Star zu parodieren. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert.