The Sinking City versinkt ohne Vorankündigung auf PS5

Heute erscheint überraschend die Playstation-5-Version von The Sinking City. Das ukrainische Studio Frogwares hat diese Version in 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) bei 60 Bildern pro Sekunde ohne viel Schnickschnack optimiert, sodass ihr den Titel auf dieser Plattform in seiner besten Form erleben könnt. Die Nutzung der Dualsense-Funktionen und die Unterstützung der Aktivitätskarten im Playstation-Menü wurde ebenfalls gewährleistet, auch die kürzeren Ladezeiten seien laut den Entwicklern bemerkbar.

Die Besitzer der Playstation-4-Version profitieren von diesen Änderungen nicht, weil das Current-Gen-Upgrade nicht kostenlos bereitgestellt wird. Wer die PS5-Version spielen möchte, muss sie separat zum Originalpreis kaufen. Einer der Gründe für diese Entscheidung sei laut Frogwares der anhaltende Rechtsstreit um die Lizenz mit dem Publisher Nacon.

