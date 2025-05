The Sinking City Remastered ist gerade auf PC, PS5 und Xbox Series X/S in den Schatten gefallen

Frogwares kündigte kürzlich Pläne an, ein Remaster von The Sinking City zu erstellen, wobei dieses Set das Last-Gen-Original verbessern soll, indem es auf PC, PS5 und Xbox Series X/S gebracht wird, mit komplett überarbeiteter Beleuchtung dank Unreal Engine 5, 4K-Texturen und besseren Reflexionen, einem Photo Mode, DLSS-, FSR- und TSR-Upscaling-Unterstützung, Gameplay-Anpassungen, Verbesserungen der Barrierefreiheit, verbesserte Orte und sogar neue Ebenen von Details und Objekten. Unnötig zu erwähnen, dass es in dieser verbesserten Version viel zu schätzen gibt, aber wir wurden nie in die Pläne für den Start und die Ankunft eingeweiht.

Und das lag daran, dass Frogwares eine riesige Überraschung für seine Fans parat hatte. The Sinking City Remastered ist gerade erschienen und hat auf Current-Gen-Plattformen Schatten gestellt. Das Spiel kann ab heute zu Ihrer Sammlung hinzugefügt werden, sogar als kostenloses Upgrade für alle, die bereits die Last-Gen-Version des Spiels besitzen.

Sergiy Oganesyan, Publishing Director von Frogwares, sagte über die Entscheidung für diesen Schattenwurf: "Wir planen, mit The Sinking City IP große Dinge zu tun, beginnend mit der Fortsetzung und dann darüber hinaus. Nach unseren eher bekannten Kämpfen mit dem Original fühlt es sich großartig an, dass dieser positive Moment Teil der verdrehten Geschichte des Spiels ist und dass wir diejenigen sind, die die volle Entscheidung darüber treffen. Es all unseren bestehenden Fans kostenlos zu machen, ist unsere Art, ihnen etwas zurückzugeben, weil sie uns die ganze Zeit durch dick und dünn unterstützt haben."

Mit Blick auf die Zukunft können wir eine vollwertige The Sinking City -Fortsetzung erwarten, die Anfang des Jahres ihre Kickstarter -Ziele und Hoffnungen übertroffen hat und schließlich über 450% ihres ursprünglichen Ziels erreicht hat.