The Sinking City 2 wurde angekündigt und erscheint nächstes Jahr für PC, PS5 und Xbox Series

Während der Xbox Partner Preview -Show wurde gerade von den ukrainischen Frogwares bestätigt, dass der Entwickler beabsichtigt, die Spieler für eine vollwertige Fortsetzung, die nächstes Jahr debütiert, in die Welt von The Sinking City zurückzubringen.

Das Spiel, das einfach als The Sinking City 2 bekannt ist, wird irgendwann im Jahr 202 5 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und soll die Serie in eine neuere Richtung führen. Uns wurde gesagt, dass es eine eigenständige Geschichte geben wird, die in den 1920er Jahren in der berüchtigten Stadt Arkham spielt, die nun von einer übernatürlichen Flut heimgesucht wird, die unheimliche Monster mit sich bringt. Ebenso wird uns gesagt, dass das Spiel ein Survival-Horror-Erlebnis sein wird, bei dem das steigende Wasser ständig die Landschaft und die Orte, die du erkunden kannst, verändert.

"Das originale Sinking City ist immer noch einer unserer erfolgreichsten Titel, höchstwahrscheinlich wegen seiner stärkeren Neigungen zum Horrorgenre und seines Schauplatzes. Wir haben in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Detektivabenteuern entwickelt, also werden wir jetzt die Dinge mischen, um weiterhin das zu tun, was die Leute an uns lieben - nämlich geschichtenreiche Erlebnisse - und uns gleichzeitig weiterentwickeln zu können", sagte Verlagsdirektor Sergiy Oganesyan. "Es ist aufregend, aber gleichzeitig auch riskant. Wir sind ein völlig unabhängiges Studio, das in den letzten 24 Jahren für Detektivspiele bekannt geworden ist. Aber wir müssen anfangen, mutigere Schritte zu unternehmen. Die Branche um uns herum verändert sich und wir wollen die Zukunft des Studios sichern."

In Bezug auf einige der feineren Details heißt es in der Pressemitteilung zur Ankündigung, dass es Nahkampf- und Schusswaffenkämpfe geben wird, eine halboffene Welt, die es zu erkunden gilt, einschließlich Sehenswürdigkeiten wie einer verfallenden Villa, einem überfluteten Markt und verlassenen Krankenhäusern. Es wird Elemente zum Sammeln von Ressourcen und eine Inventarverwaltung geben, bei denen du entscheiden musst, was du behalten und was du zurücklassen möchtest, sowie optionale Rätsel, die tiefer in die Welt eintauchen und zu neuen Geheimnissen, alternativen Optionen und zusätzlicher Hintergrundgeschichte führen.

The Sinking City 2 soll auch auf Unreal Engine 5 entwickelt werden, und obwohl es Detektivelemente geben wird (wie wir es von Frogwares gewohnt sind), werden sie in diesem Spiel völlig optional sein und nicht erforderlich sein, um die Erzählung weiter voranzutreiben.

Frogwares hat erklärt, dass es angesichts der Tatsache, dass sich sein Heimatland immer noch im Krieg befindet, eine Kickstarter-Kampagne für dieses Spiel starten wird, um ein Sicherheitsnetz für die Entwickler aufzubauen und die Finanzierung für die Implementierung einiger zusätzlicher Funktionen zu sichern. Es wird erwartet, dass diese Kampagne bald gestartet wird, aber Sie können jetzt schon auf ihre Seite gehen.

Obwohl noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, könnt ihr euch unten den Ankündigungstrailer für The Sinking City 2 ansehen.