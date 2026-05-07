The Sinking City 2 wird im Sommer auf PC und Konsolen debütiert

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Entwickler Frogwares arbeitet seit einiger Zeit intensiv an der Fortsetzung von The Sinking City und arbeitet gleichzeitig weiterhin mit den Auswirkungen des andauernden Krieges in der Ukraine, der den ukrainischen Entwickler massiv getroffen hat.

Das Studio kommt dem Start The Sinking City 2 immer näher, denn obwohl noch kein festes Veröffentlichungsdatum festgelegt ist, wird uns nun mitgeteilt, dass das Ziel ist, das Projekt irgendwann im Sommer auf PC, PS5 und Xbox Series X/S zu starten.

Diese Nachricht wurde zusammen mit einem umfangreichen neuen Gameplay-Trailer geteilt, der den größeren Fokus auf Horror zeigt und wie dieser in das bestehende Ermittlungsmodell passt, auf dem die Serie aufgebaut wurde.

Über diesen Richtungswechsel sagte Spielleiter Alexander Gresko, dass das Ziel dieser Fortsetzung darin bestand, "etwas mehr im Survival-Horror-Genre zu schaffen" und dass dieser "Genrewechsel uns wirklich kreativ wachsen ließ ", während "wir an den investigativen Wurzeln festhalten, für die wir bekannt sind."

Gresko schließt mit: "Wir haben Kampf, Überleben und Erkundung priorisiert, wobei Ermittlungen eine wertvolle Ebene für diejenigen sind, die diesen Aspekt des Spiels wollen. Und natürlich haben wir alles in eine unvergessliche, reife Erzählung gepackt, für die unsere Fans uns kennen und lieben. Diesmal ist die Geschichte persönlicher für unseren Protagonisten, liefert aber dennoch unsere charakteristische Frogwares-Interpretation grauer Moral und lovecraftsche Themen."

Sehen Sie sich unten den neuen Trailer an und bleiben Sie dran für mehr von The Sinking City 2, denn mit einem für diesen Sommer geplanten Start wird es sicher nicht mehr allzu lange dauern, bis ein festes Datum genannt wird.