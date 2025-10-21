The Sinking City 2 hat sich verzögert, startet nun im Jahr 2026

HQ

Wenn Sie den Atem angehalten haben und gehofft haben, später in diesem Jahr für die Fortsetzung des ukrainischen Entwicklers Frogwares zu The Sinking City zurückzukehren, möchten Sie vielleicht ausatmen. Das Studio hat bekannt gegeben, dass sich das Spiel verzögert hat und nun im Jahr 2026 zu einem unbestimmten Datum erscheinen wird.

Der Grund für die Verzögerung ist einfach, dass Frogwares mehr Zeit benötigt, um The Sinking City 2 fertigzustellen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, wie sich der anhaltende Krieg mit Russland auf den Zeitplan für die Veröffentlichung ausgewirkt hat. Dies wird von Verlagschef Sergiy Oganesyan näher erläutert.

"Ein Spiel während eines Krieges zu entwickeln, ist nichts, worauf man sich jemals wirklich vorbereiten kann, aber etwas, an das man sich immer wieder anpassen muss. Einmal fiel der Strom tagelang aus, weil Drohnen und Raketen unser Stromnetz trafen. Als diese Taktik nicht mehr funktionierte, wurden sie zu Massendrohnenschwärmen alle zwei Nächte, die von Mitternacht bis zum Morgengrauen dauerten. Du arbeitest den ganzen Tag, verbringst dann die schlaflose Nacht damit, nach Explosionen zu lauschen, und musst am nächsten Morgen irgendwie immer noch funktionieren... All diese Dinge haben uns regelmäßig bis zu dem Punkt verlangsamt, an dem es einfach keinen Sinn mehr macht, zu versuchen, das, was wir noch haben, zu überstürzen, um ein Datum zu erreichen, von dem wir nicht mehr glauben, dass es sich lohnt, ihm nachzujagen. Wie sich Moskaus Taktik, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, mit dem Winter wieder ändern wird, ist unklar, also wären wir lieber bereit, uns wieder anzupassen, in dem Wissen, dass wir uns Zeit lassen können."

Es wird auch angemerkt, dass die Umstellung auf das Survival-Horror-Genre für diese Fortsetzung zusätzliche Arbeit mit sich gebracht hat, wobei Lead Game Designer Alexander Gresko anmerkte, dass es eine "ganz neue Art von Herausforderung für uns" war. Er fügt hinzu: "Survival-Horror verlangt nach einer ganz anderen Art von Design Thinking. Spannung, Tempo, Kampf, etc. Wir haben das Genre als Fans schon immer geliebt, aber wenn man erst einmal anfängt, es selbst aufzubauen, merkt man, wie viel man noch vor sich hat. Das ist aufregend, aber es verlangsamt definitiv die Entwicklung."

Was das Startfenster für The Sinking City 2 angeht, so strebt der Entwickler die erste Hälfte des Jahres 2026 an, aber Oganesyan führt weiter aus: "Wir sind lieber sicher, als jetzt etwas anzukündigen, nur um es dann wieder zu verschieben. Seien Sie versichert, dass wir derzeit die erste Hälfte des Jahres 2026 anstreben, es ist also eine Frage von Monaten, nicht von Jahren."

Um einige Fans zufrieden zu stellen, wurden eine Reihe neuer Bilder für das Spiel geteilt, die ihr unten sehen könnt. The Sinking City 2 wird, wenn es veröffentlicht wird, auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.