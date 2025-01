The Sims und The Sims 2 werden zusammen mit allen Erweiterungen auf dem PC wiederbelebt

HQ

Ein riesiger Leak von SimsCommunity hat enthüllt, dass sowohl The Sims als auch The Sims 2 auf dem PC veröffentlicht werden, fast 25 Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung. Die Spiele, die auf modernen Plattformen lange Zeit unzugänglich waren, werden ein großartiges Stück Nostalgie für Fans der Serie sein und alle zuvor veröffentlichten Erweiterungen enthalten. Quellen zufolge wird nächste Woche, rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum der Serie, ein digitaler Start stattfinden.

Das erste The Sims, das am 4. Februar 2000 veröffentlicht wurde, ist mit mehr als 11,5 Millionen verkauften Exemplaren wohl eines der einflussreichsten Spiele in der Spielegeschichte. Das macht The Sims auch zu einem der meistverkauften PC-Spiele aller Zeiten.

Was sind deine liebsten The Sims Erinnerungen?