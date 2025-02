The Sims & The Sims 2 sind jetzt auf dem PC verfügbar

HQ

Wenn Sie sich danach gesehnt haben, die goldenen Tage von The Sims noch einmal zu erleben, haben Sie Glück! The Sims und The Sims 2 sind zusammen mit einer großen Auswahl an Erweiterungen jetzt offiziell für PC erhältlich und auf modernen Computern vollständig spielbar – endlich!

Wie wir bereits berichtet haben, feiert das kultige Franchise sein 25-jähriges Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten hat Electronic Arts nun The Sims Legacy Collection und The Sims 2 Legacy Collection veröffentlicht. Dies ist das erste Mal, dass das Originalspiel und seine Fortsetzung digital verfügbar sind. Die Kollektionen können über Steam, die EA-App oder den Epic Games Store für 20 US-Dollar bzw. 30 US-Dollar oder 40 US-Dollar für das vollständige Bundle erworben werden.

The Sims Die Legacy Collection enthält das Basisspiel zusammen mit diesen Erweiterungen:





The Sims: Groß leben



The Sims: Hausparty



The Sims: Heißes Datum



The Sims: Urlaub



The Sims: Entfesselt



The Sims: Superstar



The Sims: Magie machen



The Sims 4: Throwback-Fit-Kit



The Sims 2 Legacy Collection enthält das Basisspiel sowie diese Erweiterungen:



The Sims 2: Universität



The Sims 2: Nachtleben



The Sims 2: Geöffnet für den Geschäftsbetrieb



The Sims 2: Haustiere



The Sims 2: Gute Reise



The Sims 2: Jahreszeiten



The Sims 2: Freizeit



The Sims 2: Leben in der Wohnung



The Sims 2: Feiertags-Party-Paket



The Sims 2: Spaß für die ganze Familie



The Sims 2: Glamour Life Stuff



The Sims 2: Frohe Feiertage



The Sims 2: Feiern! Stopfen



The Sims 2: H&M Modeartikel



The Sims 2: Sachen im Teenager-Stil



The Sims 2: Küche & Bad Innenarchitektur



The Sims 2: Herrenhaus & Gartenzubehör



The Sims 4: Grunge-Revival-Kit



Kurz gesagt, es ist Weihnachten für alle Sims-Fans, die die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen wollen! Weitere Informationen zu diesen Sammlungen findest du auf der offiziellen Seite von EA.

Wirst du The Sims und/oder The Sims 2 Legacy Collection aufheben?