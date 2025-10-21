The Sims Mobile geht im Januar 2026 unter.

HQ

Schlechte Nachrichten, The Sims Fans. EA hat bekannt gegeben, dass es das Ende des Weges für die Entwicklung von The Sims Mobile erreicht hat. Nach sieben Jahren Support und mehr als 50 Updates für das Spiel hat der Titel nun sein letztes Update erhalten und wird bereits in drei Monaten, Ende Januar 2026, auslaufen.

Das genaue Datum und die genaue Uhrzeit für den Sonnenuntergang ist 20. Januar 2026 um 13:59 GMT/14:59 MEZ. Im Vorfeld dieser massiven Änderung veranstaltet Maxis eine Reihe von Events im Spiel, die den Spielern ein letztes Hurra bereiten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass es einen kleinen Haken gibt, da das Spiel nach dem 20. Januar nicht entfernt und ausschließlich für bestehende Downloader über eine Offline-Funktion verfügbar gemacht wird, sondern für alle völlig unzugänglich sein wird, was bedeutet, dass alle Fortschritte und neuen Inhalte, die Sie bis zu diesem Zeitpunkt freischalten, für immer verloren gehen.

Im Vorfeld des Sonnenuntergangs wird das Spiel bereits heute Nachmittag um 14:30 BST/15:30 MESZ aus dem Google Play Store und dem Apple App Store aus dem und dem entfernt, und ebenso wurden alle Möglichkeiten, Geld für das Spiel auszugeben, deaktiviert. Die geplanten Veranstaltungen sind die folgenden:



Unheimlicher Herbst - Festival Pass - 20. Oktober - 19. Dezember



Cozier Home - Sweet Treat Showdown - 20. Oktober - 2. November



Wumbles Wunschliste #1 - Zeitlich begrenzte Quest - 27. Oktober - 3. November



Gänge bereit - Schatzsuche - 3. November - 16. November



Wumbles Wunschliste #2 - Zeitlich begrenzte Quest - 10. November - 17. November



Foxbury Institute - Sweet Treat Showdown - 17. November - 30. November



Wumbles Wunschliste #3 - Zeitlich begrenzte Quest - 24. November - 1. Dezember



Weihnachtsgrüße - Schatzsuche - 1. Dezember - 14. Dezember



Wumbles Wunschliste #4 - Zeitlich begrenzte Quest - 8. Dezember - 15. Dezember



Süßer Feiertag - Sweet Treat Showdown - 15. Dezember - 28. Dezember



Wumbles Wunschliste #5 - Zeitlich begrenzte Quest - 22. Dezember - 29. Dezember



Neujahrs-Dock and Roll - Schatzsuche - 29. Dezember - 10. Januar



Wumbles Wunschliste #6 - Zeitlich begrenzte Quest - 1. Januar - 8. Januar



Wumbles Wunschliste #7 - Zeitlich begrenzte Quest - 10. Januar - 17. Januar



Der Ankündigungs-Blogpost, der diese Änderung ankündigt, endet mit den Worten: "Im Namen des gesamten Sims Mobile-Teams danken wir euch, dass ihr diese fantastische Reise mit uns geteilt habt. Wir hoffen, dass euch das letzte Update gefällt und dass diese letzten Monate es allen ermöglichen, Projekte abzuschließen, Erinnerungen zu schaffen und ihre Sims zu feiern."