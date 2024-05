The Sims Film läuft bei Amazon MGM

Wenn wir in die Zukunft dessen blicken, was die Kinokassen dominieren wird, scheint es, dass Videospiele und sogar Spielzeugfilme der Ort sind, an dem Hollywood Gold sieht, was durch die Bestätigung von The Sims Film bei Amazon MGM weiter bewiesen wird.

Puck News hat erfahren, dass Margot Robbie an dem Projekt beteiligt ist, aber im Moment ist sie nur als Produzentin aufgeführt. Es folgt die Ankündigung von Robbie als Star eines kommenden Fluch der Karibik-Films und Spekulationen, dass sie auch in einem Avengelyne-Film mitspielen wird. Beschäftigter Robbie.

Kate Herron von der Loki-Serie wird zusammen mit Briony Redman, die zuvor an Doctor Who gearbeitet hat, Regie führen und das Drehbuch schreiben. Sie werden versuchen, die Verrücktheit von The Sims zum Leben zu erwecken.

The Sims scheint eine ebenso einfache und knifflige Sache zu sein. Einerseits ist das Gameplay nur Lebenszeug, aber andererseits hat jede Person ihre eigene einzigartige Erfahrung mit The Sims, und so kann es schwierig sein, alles zu erfassen, wofür die Serie bekannt ist.