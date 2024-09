The Sims 5 ist nicht in Arbeit, Project Rene bei EA ist ein Sims-Multiplayer-Spiel

Seit Jahren glauben die Leute, dass EA an The Sims 5 arbeitet. Die Sims 4 ist immerhin ein Jahrzehnt alt, und obwohl Millionen von Menschen das Franchise lieben, sind sie oft auf der Suche nach etwas Neuem. Wie EA jedoch nach einer kürzlichen Präsentation bestätigte, ist The Sims 5 nicht auf dem Spiel.

Franchise General Manager und EA-Vizepräsidentin Kate Gorman erklärte gegenüber Variety, warum The Sims 5 nicht kommen wird. "Man kann es sich so vorstellen, dass die 'Die Sims'-Reihe historisch gesehen mit 'Sims 1' und dann mit Sims 2, 3 und 4 begann. Und sie wurden als Ersatz für die vorherigen Produkte angesehen", sagte Gorman. "Woran wir wirklich mit unserer Community arbeiten, ist eine neue Ära von 'Die Sims'. Wir werden nicht daran arbeiten, frühere Projekte zu ersetzen; Wir werden nur etwas zu unserem Universum hinzufügen."

Gorman stellte klar : "Es ist nicht Sims 5 als Ersatz für 4." Das bedeutet nicht, dass wir keine Ergänzungen zur Die Sims-Reihe sehen werden. Natürlich wird es weiterhin Erweiterungen für Die Sims 4 geben, und es ist auch ein Multiplayer-Spiel in Arbeit, und hoffentlich werden wir bald mehr über das schwer fassbare Projekt Rene hören.