The Sims 4 Schwangerschaftsfehler wurde behoben Schwangere Sims verschwinden? Babys sind keine Option mehr? Nur ein weiterer Tag in The Sims 4.

HQ Leider sind Bugs eine langwierige Saga für EA und seine Cash-Cow-Franchise Die Sims. Von Speicherdateien, die sich weigern, zu speichern, über Babys, die sich wie mittelalterliche Folteropfer strecken, bis hin zu Familienmitgliedern, die sich wie Jamie und Cersei Lannister verhalten – die Liste der frustrierenden Pannen im Laufe der Jahre ist sowohl lang als auch berüchtigt. Und leider wächst es weiter, da EA immer mehr Packs und Erweiterungen veröffentlicht. Heute ist da keine Ausnahme. Anfang Juli meldeten mehrere Spieler neue Fehler im Zusammenhang mit der Fortpflanzungsfähigkeit ihrer Sims. Einige verloren die Option, Babys zu bekommen, und die Interaktion verschwand aus den Menüs. Andere trafen auf Sims, deren schwangere Bäuche während der Schwangerschaft verschwanden – zusammen mit anderen schwangerschaftsbedingten Pannen. Diese Fehler traten nach der Veröffentlichung der neuesten Erweiterung The Sims 4: Enchanted Nature auf, die Anfang Juli veröffentlicht wurde. Die Probleme lösten bei Spielern auf der ganzen Welt viel Irritation aus. Doch nun scheint EA das Problem endlich angegangen zu sein. In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag auf der offiziellen Website von The Sims 4 kündigte EA eine Korrektur an: "Sul sul, Simmer!

Das heutige Update behebt die Probleme, die bei der am 1. Juli 2025 eingeführten Sim-Schwangerschaft aufgetreten sind... Die Probleme hingen mit Performance-Optimierungen zusammen und wurden nun rückgängig gemacht... " EA fügte hinzu, dass alle betroffenen schwangerschaftsbezogenen Mods jetzt wie vor dem Patch funktionieren sollten, obwohl sie empfehlen, sich bei den Mod-Autoren nach Updates zu erkundigen. Drücken wir die Daumen und Zehen, dass dies wirklich das Ende der babybedingten Käfer ist – und nicht der Beginn von etwas noch Bizarrerem. Sind Sie von diesem Fehler betroffen?