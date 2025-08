The Sims 4 ist hier, um zu bleiben

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Die Sims-Franchise eine Cashcow für EA ist – und das wird wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft so bleiben. Erweiterungspacks, Accessoires-Packs und verschiedene andere Add-ons sind seit langem ein Grundnahrungsmittel für das Hinzufügen neuer Inhalte zu The Sims 4 - obwohl das meiste davon natürlich nicht kostenlos ist. Viele treue Fans haben absurd viel Geld ausgegeben, um ihr Spiel auf dem neuesten Stand zu halten, und laut EA ist dies etwas, das sie unbedingt berücksichtigen wollen, wenn sie die Zukunft der Serie planen.

In einem exklusiven Interview mit Variety sagte Laura Miele, EAs President of Entertainment, Folgendes über die Zukunft von Die Sims:

"Was wir tun, ist, all diese Technologie zu aktualisieren und aufzufrischen, und wir werden Spielmodi hinzufügen - aber wir werden auch die Basistechnologie und die Basis-Benutzererfahrung des Kernspiels erstellen und aktualisieren."

Es wurde bereits enthüllt, dass EA plant, eine Form von Multiplayer für The Sims 4 einzuführen, obwohl noch unklar ist, wie das tatsächlich aussehen wird. Sie fuhr fort:

"Es wird also diese Lebenssimulation geben, man wird Multiplayer-Fähigkeiten haben, wir werden mobile Ausdrucksformen davon haben. Wir machen auch gemütliche Spiele und es wird noch mehr dazu kommen. Wir haben mit Nintendo eine Veröffentlichung von gemütlichen Spielen in Asien für "Die Sims" gemacht. Ich sehe 'Die Sims' als ein bedeutendes Ökosystem und ein Universum aus mehreren 'Sims'-Erlebnissen, auf denen wir aufbauen müssen."

Viele Fans haben ihre Enttäuschung über die Abkehr von der natürlichen Entwicklung der Serie geäußert - nämlich eine direkte Fortsetzung (Die Sims 5) - aber Miele besteht darauf, dass dies der richtige Weg nach vorne ist.

"Was ich nicht möchte, ist, dass man bei Null anfängt und bei Null anfängt und all die Dinge aufgibt, die man geschaffen hat, alle Inhalte, die man im Laufe der Jahre gekauft hat. Wir haben in den letzten 10 Jahren über 85 Inhaltspakete auf 'The Sims 4 ' veröffentlicht, und das zurückzusetzen, ist nicht spielerfreundlich und keine gute Idee für unsere Community."

Traditionell hat die Sims-Serie mit jedem neuen Teil neu angefangen, aber laut Miele will EA nun von diesem Modell wegkommen, um das zu erhalten, was die Community aufgebaut hat. Ein richtiges Sims 5 beginnt sich immer weiter in die Ferne zu rücken. Später im Interview teilte sie auch ihre Gedanken über den Sims-Film mit, der sich derzeit in der Entwicklung befindet und in dem insbesondere Barbie selbst, Margot Robbie, an dem Projekt beteiligt ist.

"Wo wir heute stehen, aus technologischer und innovativer Sicht, befinden wir uns in einem Moment, in dem wir tatsächlich gemeinsam Inhalte erstellen und ein Multiplikator füreinander sein können, um diese großartigen Erlebnisse für die Fans zu haben. Es wird so eng und erfüllend sein, Inhalte auf lineare und interaktive Weise gleichzeitig zu bringen und sie sogar an die Fans und den Verlauf der Dinge anzupassen. Wenn wir ein paar Ideen haben, wie wir mit einem Film und ein paar verschiedenen Ausdrucksformen auf den Markt kommen könnten, denke ich, dass die Gelegenheit so reif ist."

EA hat eindeutig viele Eisen im Feuer, wenn es um Die Sims geht - aber Die Sims 5 ist immer noch nicht in Sicht.

Glaubst du, dass EA in die richtige Richtung geht?