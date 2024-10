The Sims 4 hat im vergangenen Jahr 15 Millionen neue Spieler gebracht

HQ

Es gibt nur wenige Spiele, die Gelegenheitsspieler in Hardcore-Enthusiasten verwandeln können, die Hunderte von Stunden mit einem einzigen Titel verbringen, ohne überhaupt zu merken, dass er sie als Gamer zertifiziert. FIFA, CoD, sie sind die Klassiker, aber Die Sims ist eine unterschätzte Serie, die unzählige Spieler anzieht und oft eine großartige Brücke zwischen Spielern und Nicht-Spielern ist.

Wenn du einen Beweis dafür brauchst, schau dir die neuesten Zahlen von EA (via Eurogamer) an, die zeigen, wie viele Leute im letzten Jahr The Sims 4 beigetreten sind. Nachdem es sechs Jahre gedauert hat, bis es 20 Millionen Spieler erreicht hat, hat das Spiel in den letzten 12 Monaten 15 Millionen neue Spieler angezogen.

Das ist eine wahnsinnige Zahl für jedes Spiel, geschweige denn für eines, das bereits ein Jahrzehnt alt ist. Es zeigt auch, warum EA zögert, The Sims 4 anstelle eines neuen Titels abzuschaffen. Stattdessen werden wir einige weitere Einträge in Die Sims als Serie bekommen, aber es wird keinen direkten Ersatz für The Sims 4 geben.