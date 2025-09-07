The Sims 4 geht mit der Erweiterung "Abenteuer wartet" in den Urlaub

HQ

Es ist wieder einmal an der Zeit, dass The Sims 4 mit der Erweiterung "Abenteuer wartet" eine kräftige Dosis neuer Inhalte erhält, die ein Urlaubserlebnis wie kein anderes bieten werden. Das Thema dreht sich natürlich um Reisen und Entspannung, aber auch um Wettbewerb und Herausforderungen. Zwei brandneue Reiseziele werden vorgestellt: Camp Gibbi Gibbi, ein nostalgisches Sommercamp im Wald, und Love Highland, ein luxuriöses Strandresort voller Reality-TV-inspirierter Aktivitäten.

Die Erweiterung bringt auch einige lang erwartete Funktionen mit sich. Imaginary Friend kehrt endlich zurück, zusammen mit modularen Baumhäusern. Die Spieler können sich auch über neue Trainingsgeräte wie Spinning-Bikes und Hanteln sowie einen völlig neuen Beruf freuen: Parkarbeiter mit den Zweigen Förster und Lagerberater. Darüber hinaus erhalten Kinder und ältere Sims neue Eigenschaften, Sehnsüchte und Meilensteine, die den Generationen hinweg mehr Tiefe verleihen.

Die Erweiterung erscheint am 2. Oktober, ein vollständiger Gameplay-Trailer erscheint am 10. September.