The Sims 4 Castle Estate Kit ist online durchgesickert

Leak enthüllt, dass neue Unterwäsche bald für The Sims 4 veröffentlicht wird

am 15. Januar 2023 um 18:40 NEWS. Von Jonas Mäki

Was wäre ein neues Gaming-Jahr ohne einen neuen The Sims 4-Leak? Dieses Mal ist es eines ihrer neuen Kits, das durchgesickert ist, was ... Neue Unterwäsche. Nicht einmal ein Tag verging...