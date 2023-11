The Simpsons zieht seinen langjährigen Strangulations-Gag zurück

Einer der am häufigsten wiederkehrenden und kultigsten Witze im Fernsehen gehört der Vergangenheit an, und er ist scheinbar passiert, ohne dass es jemand bemerkt hat. Tatsächlich ist es lange her, dass Homer Bart in den Würgegriff nahm und die Worte "Warum, du Kleines" aussprach, um genau zu sein. Dies wurde auch in einer der letzten Episoden deutlich, in der Homer für seinen festen Händedruck gelobt wird. Etwas, das er seinen vielen Würgegriffen auf seinen Sohn zuschreibt, von dem er aber sagt, dass er damit aufgehört hat - weil sich die Zeiten geändert haben.

Das Ganze wurde von einem aufmerksamen Zuschauer bemerkt und auf X gepostet. Und das war's, kein Kindesmissbrauch mehr in The Simpsons. Eine positive Veränderung oder etwas, das der Serie etwas von ihrem Charakter nimmt? Entscheiden Sie selbst.

Was sagen Sie, ist das eine positive oder negative Veränderung?