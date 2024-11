The Simpsons Veteran verlässt die Serie nach 35 Jahren

Eine der langlebigsten TV-Serien der Neuzeit verliert einen ihrer größten Veteranen: Die 70-jährige Pamela Hayden hat sich entschieden, die Serie zu verlassen, an der sie ihr halbes Leben lang gearbeitet hat. In The Simpsons ist sie vielleicht am bekanntesten als die Stimme von Milhouse geworden, ist aber unter anderem auch für Rod Flanders, Jimbo und die Powell-Schwestern verantwortlich. In Zukunft werden diese Rollen nun von neuen Synchronsprechern übernommen, und über X bedankt sich der offizielle The Simpsons -Account nun bei Hayden für ihren langen und treuen Dienst.

Hayden selbst spricht darüber, dass die Leute ihr immer alte Milhouse-Zeilen zitieren und sagt, sie habe "den besten Job der Welt" gehabt. The Simpsons befindet sich derzeit in der 36. Staffel und alles deutet darauf hin, dass sie noch viele Jahre ausgestrahlt wird.

Was sind Ihre denkwürdigsten Milhouse-Momente?