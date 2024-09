The Simpsons: Tapped Out wird im Januar abgeschaltet

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat EA angekündigt, dass wir das Ende des Weges für den langlebigen mobilen Titel The Simpsons: Tapped Out erreichen. Das Spiel, in dem die Spieler ihr eigenes Springfield bauen, ähnlich wie der Stadtbau in Titeln wie Clash of Clans - ist seit über 12 Jahren aktiv und läuft weiter, aber das wird im Januar 2025 nicht mehr der Fall sein.

EA hat einen Facebook-Post veröffentlicht, in dem es bestätigt, dass es am 24. Januar The Simpsons: Tapped Out dauerhaft abschalten wird. Hinzu kommt, dass wir mit Blick auf die bevorstehende Schließung auch darüber informiert wurden, dass In-App-Käufe deaktiviert wurden und dass das Spiel am 31. Oktober 2024 aus den App Stores genommen wird.

Über diese Entscheidung, The Simpsons: Tapped Out zu beenden, fügt EA hinzu: "Die Entscheidung, unsere zwölfjährige Reise zu beenden, ist eine emotionale. Gemeinsam mit unseren Partnern bei den Simpsons und der Walt Disney Company haben wir uns sehr gefreut, dieses Spiel euch, den Fans, zu präsentieren und zu sehen, wie jeder von euch seine eigenen geliebten Versionen von Springfield gebaut habt. Es war eine bemerkenswerte Reise, und wir sind dankbar, dass wir 308 Updates, 831 Charaktere und einschließlich des heutigen letzten Abschieds 1.463 Questreihen liefern konnten."

Sind Sie traurig zu hören, dass The Simpsons: Tapped Out abgeschaltet wird?