The Simpsons: Hit & Run hätte vier Fortsetzungen haben können

Wenn Sie in den frühen 2000er Jahren aufgewachsen sind, war The Simspons: Hit & Run ein unverzichtbares Videospiel. Auf den Straßen von Springfield in alles Mögliche zu krachen, war Chaos vom Feinsten, und obwohl sich das Spiel als sehr beliebt erwies, kam es nie zu Fortsetzungen.

Kürzlich hat der ausführende Produzent John Melchior ein wenig Licht ins Dunkel gebracht, warum das so war. Auf dem YouTube-Kanal von MinnMax sagte er, dass es einmal ein Angebot für fünf Spiele gegeben habe. "Die Simpsons kamen mit einem Angebot zurück: fünf Spiele für X Dollar. Es war ein wirklich gutes Geschäft, aber Vivendi [der Verlag] sagte 'nein'. "Für die [Hit & Run]-Fortsetzung hatten wir Luftschiffe, wir hatten Flugzeuge, wir hatten eine Menge mit den Simpsons. Das würde ein Franchise werden, kein Zweifel, in jedermanns Köpfen."

Das Spiel schaffte es, bis 2004 eine Million Exemplare und 2007 drei Millionen Exemplare zu verkaufen, was sicherlich beweist, dass es ein Erfolg war, aber es schien den Entwicklern nur eine dieser verwirrenden Entscheidungen zu sein.

Darren Evenson, ein Designer, sagte Folgendes: "Ich erinnere mich, dass das Team einfach schockiert war, dass wir nicht mit der Fortsetzung weitergemacht haben. Wie John schon sagte, es war ein Kinderspiel. Natürlich würden wir das tun. Die Sterne [waren] ausgerichtet ... Und dann war es einfach so: Hm, das sind wir wohl nicht."

Denkst du, dass The Simpsons: Hit & Run eine Fortsetzung hätte haben sollen?