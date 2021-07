The Silver Case 2425 von Suda51 ab heute auf der Switch

Da unsere Ankündigung aus dem März 2021 schon etwas her ist, möchten wir Euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ab heute das Bundle The Silver Case 2425 für die Switch erhältlich ist. Enthalten sind zwei Spiele des japanischen Entwicklers Suda51: The Silver Case und der Nachfolger The 25th Ward: The Silver Case.

In den beiden Krimi-Adventures müssen Spieler mysteriösen Morden auf den Grund gehen. Der zweite Teil spielt 20 Jahre nach den Ereignissen des Erstlings. Bei Amazon erhaltet Ihr für 59,99 Euro eine Special Edition (siehe folgendes Bild), die neben dem Spiel ein Art-Book, den Soundtrack und eine Sammler-Box umfasst. Im eShop erhaltet Ihr die digitale Standard-Version für 39,99 Euro.