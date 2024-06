The Shock kehrt ins kompetitive Overwatch zurück

HQ

Wir berichteten vor ein paar Wochen, dass die E-Sport-Organisation NRG die Rückkehr ihres Overwatch 2 -Teams, der Shock, in Betracht zieht, da sie weiterhin zusätzliche Kader vor dem Esports World Cup unterstützt und erweitert. Nun, das wurde jetzt bestätigt, mit einer kleinen Änderung.

Weil das ehemalige Overwatch League -Team den San Francisco-Teil seines Namens fallen lassen und jetzt offiziell als NRG Shock weitermachen wird. Nicht nur das, ein Team wurde unter Vertrag genommen, aber dieses ist nicht so gestapelt und mit Stars besetzt wie frühere Shock Kader. Was dieShock Rückkehrer betrifft, so ist das Team wie folgt.



Matteo "cal" Mazzucco



Boston "Infekted" Geldstrafe



Evan "PGE" Ngo



Kyle "Rakattack" Rakauskas



Jamal "Schere" Sohn



William "WMaimone" Maimone



Albert "yeHHH" Yeh als Geschäftsführer



Eric "Wheats" Perez als Trainer



Adam "Debit" Moutrane als Manager



Jayme "clicky" Brereton als Manager



Was glauben Sie, wie sich dieses Shock -Team schlagen wird?