Obwohl ich erwachsen bin, habe ich eine Schwäche für leichtfüßige und charmante familienfreundliche Abenteuer. Immer wenn ein neuer Paddington-Film im Kino startet, bin ich meistens am ersten Tag dabei, gebannt, während der britische Lieblings-Säugetier-Einwanderer aller in verrückte und lebhafte Streiche gerät. Deshalb ist mir The Sheep Detectives bei der Premiere Anfang dieses Jahres etwas aufgefallen.

Ich hatte nie die Gelegenheit, den Film im Kino zu sehen, aber jetzt, da er digital und streambar ist, habe ich es endlich geschafft, aufzuholen. Und was für eine köstliche Leckerei das ist. Im Grunde ist die Prämisse, einer Herde Schafe zu folgen, die beginnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, als ihr Schäfer ermordet wird und der örtliche tollpatschige Polizist bei jedem bedeutsamen Moment einen Fehler macht und zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Wie um alles in der Welt schaffen Schafe so etwas, fragst du? Ihr Schäfer las abends Mord- und Detektivromane für die breite Menge vor, was die Kreaturen natürlich zu wahren Experten auf diesem Gebiet machte.

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Und das ist ungefähr die Zusammenfassung der The Sheep Detectives Handlung. Es kann auch als ein bisschen mein erstes Mordmysterium betrachtet werden, da wir einer Geschichte mit klaren Charaktertypen und vorhersehbaren und recht rudimentären Entwicklungen und Wendungen folgen – Momente, denen Erwachsene ohne große Herausforderungen folgen können, während jüngere Fans wahrscheinlich von den Überraschungen begeistert sein werden. Es ist ein familienfreundlicher Film, daher beunruhigt mich dieses Setting überhaupt nicht, sondern bietet den Charakteren den Rahmen und Raum, damit sie glänzen können.

Dass die Besetzung und die Figuren glänzen, ist zum Vorteil des Films, denn The Sheep Detectives ist mit einer unglaublich talentierten Schauspielerreihe gespickt. Die meisten sprechen einfach die animierten Schafe, darunter Julia Louis-Dreyfus, Chris O'Dowd, Bryan Cranston, Patrick Stewart, Regina Hall, Bella Ramsey und mehr, aber es gibt auch Live-Action-Stars, die beeindrucken, darunter Hugh Jackman als charismatischer Hirte George Hardy sowie Molly Gordon, Nicholas Galitzine, Emma Thompson und Nicholas Braun. Irgendwie wurde für diesen Film eine ziemlich spektakuläre Besetzung zusammengestellt, und das Verdienst gebührt Regisseur Kyle Balda sowie den Autoren Craig Mazin und Leonie Swann, da sie eine Handlung und eine Gesamtbesetzungsstruktur geschaffen haben, bei der kein einzelner Star das Rampenlicht stiehlt.

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Darüber hinaus sprechen wir von einem Film mit einem deutlich Paddington-und-Babe-Flair, einem Film, der sich mehr auf persönliche und kleinere Verbindungen konzentriert und weniger auf großes Spektakel setzt. Alles spielt in einem ländlichen britischen Dorf und die Archetypen passen wie angegossen, auch wenn einige Figuren etwas mehr übersehen werden als die anderen. Es gibt auch eine gute Balance zwischen süßem Humor und Charakterentwicklung, aber auch intensivere und herausforderndere Szenen, in denen jüngere Zuschauer stetig durch komplizierte Emotionen geführt werden, was als effektives Lehrmittel dient, warum wir das gesamte emotionale Spektrum – sowohl das Gute als auch das Schlechte – erleben müssen.

Ich bin nicht ganz überzeugt von der Kombination aus animierten Schafen und Live-Action-Menschen, da sie zu einigen 'uncanny valley'-ähnlichen Situationen führt, in denen man deutlich sieht, dass einer der Schauspieler Schwierigkeiten hat, ein Wesen zu streicheln, das sonst gar nicht da ist. Die Animatoren haben es bewundernswert geschafft, diese Kreaturen für sich allein real wirken zu lassen, aber ich frage mich, ob echte Schafe und Lämmer in manchen Szenen viel dazu beigetragen hätten, diesen zusätzlichen Charme zu erhöhen.

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Aber alles in allem sticht The Sheep Detectives als ein weiterer reizbarer und unterhaltsamer familienfreundlicher Film hervor, ein Projekt mit viel Charisma und Herz. Es verschwendet keine Zeit, fühlt sich nicht wie eine billige oder überhastete Produktion an, und es gibt eine Menge Starpower, was bedeutet, dass genug Talent vor und hinter der Kamera ist, um etwas Besonderes zu liefern. Wenn Sie an einem Abend etwas Leichtes und Charmantes suchen, werden Sie mit diesem Film nichts falsch machen.