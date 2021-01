The Shapeshifter: Rollenspiel für den Game Boy angekündigt

You're watching Werben

Im Jahr 2021 findet der 25. Jahrestag eines der wichtigsten Game-Boy-Videospiels (abgesehen von Tetris) statt - die Veröffentlichung der japanischen Pokémon-Spiele Rot/Grün. Obwohl wir den beliebten Handhelden längst hinter uns gelassen haben, gibt es weiterhin Diejenigen, die es sich nicht nehmen lassen, einen neuen Titel für das Gerät zu produzieren. Nintendo hat 1999 zum letzten Mal ein Game-Boy-Spiel veröffentlicht, doch auf Kickstarter wird derzeit ein neues Spiel für die Retro-Plattform finanziert.

Daniel 'Dana' Puchao, Gründer von Greenboy Games aus Katalonien, hat eine Finanzierungskampagne gestartet, um sein Spiel The Shapeshift Wirklichkeit werden zu lassen. In einem einzigen Tag hat er es geschafft, die 6.000 Euro, die zur Fertigstellung der Kampagne benötigt wurden, zusammenzubekommen. Unterstützer erhalten das Game-Boy-Spiel in einem eckigen Modul, das auf den alten Geräten funktionieren wird. Sollten bis Ende der Kampagne 40.000 Euro gesammelt werden möchte Puchao The Shapeshift auch als NES-Version veröffentlichen. Der Entwickler hofft darauf, die digitale ROM im April ausliefern zu können. Physische Kopien sollen ab Mai versandt werden.

Der Titel um den es hier geht ist ein Fantasy-Rollenspiel mit einem normalen Typen namens Elliot, der einen Tag lang mit seinen Freunden entspannt zelten möchte. Während dieses Ausflugs trifft er jedoch einen Elfen, der ihn darum bittet, seine kleinen Freunde zu retten. Die haben sich in wilde Tiere verwandelt und wir müssen verschiedene Fähigkeiten erlangen, um sie wieder zurück zu verwandeln. 16 Fertigkeiten werden gesprochen, die zu Land, zu Wasser und in der Luft eingesetzt werden können.