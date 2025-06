The Seven Deadly Sins: Origin Enthüllt auf dem Summer Game Fest

HQ

The Seven Deadly Sins: Origin hatte einen auffälligen Auftritt auf dem Summer Game Fest 2025 und enthüllte einen neuen Trailer, der sein umfangreiches Open-World-RPG-Erlebnis präsentierte. Dieser Free-to-Play-Titel wurde von Netmarble entwickelt und veröffentlicht und soll noch in diesem Jahr für PlayStation 5, PC, Steam, iOS und Android erscheinen.

Das Spiel spielt in einem neu gestalteten Britannia und führt eine originelle Handlung ein, in der die Spieler in die Rolle des Prinzen Tristan aus dem Königreich der Löwen schlüpfen. Die Erzählung entfaltet sich in einer Welt, die durch eine mysteriöse Kollision von Zeit und Raum gestört wird, was zu Begegnungen mit bekannten Gesichtern aus dem Seven Deadly Sins-Universum und neuen Charakteren führt, die in diesem Teil einzigartig sind.

Das Gameplay bietet dynamische Kämpfe und nahtlose Erkundungen in verschiedenen Landschaften. Die Spieler können ein Team von Helden zusammenstellen, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, um gewaltige Monster zu bekämpfen und versteckte Dungeons aufzudecken. Neben dem Kampf bietet das Spiel Freizeitaktivitäten wie Angeln, Kochen und Erkunden, die das immersive Erlebnis noch verstärken.

Mit der Vorregistrierung, die jetzt möglich ist, zielt The Seven Deadly Sins: Origin darauf ab, ein reichhaltiges, von Anime inspiriertes Abenteuer zu liefern, das die Geschichte des beliebten Franchise erweitert.