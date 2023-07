The Settlers: New Allies ist jetzt für Konsolen verfügbar

HQ

Nach viel Spielerfeedback aus der Beta im letzten Jahr entschied sich Ubisoft Düsseldorf, The Settlers: New Allies von der geplanten Veröffentlichung 2022 zu verschieben und startete es am 17. Februar dieses Jahres. Konsolenversionen waren ebenfalls geplant, kamen aber zu einem späteren Zeitpunkt.

Und dieses Datum war gestern. Das bedeutet, dass The Settlers: New Allies jetzt für PlayStation, Switch und Xbox gespielt werden kann und das Spiel verbessert wurde, um diese Versionen mit einem Controller wirklich unterhaltsam zu machen. Seht euch unten den Release-Trailer für die Konsolen an.