Ich liebe Geschichten über knallharte und superlogische Detektiven, die Mordrätsel lösen können, weil die Hinweise sie ansprechen. Meine Favoriten sind Sherlock Holmes, Hercule Poirot und die modernere Columbo-Reihe. Sie beflügeln wirklich meine Fantasie, und ich denke oft, wenn ich sie sehe, dass ich das auch kann. Jetzt bekomme ich die Gelegenheit in The Séance of Blake Manor, wo ich sowohl logisch als auch kompromisslos sein muss. The Séance of Blake Manor ist jetzt auf Steam verfügbar, und ich werde sehen, ob du deinen Detektivfetisch befriedigen kannst.

The Séance of Blake Manor spielt 1897 in Irland, als Detective Jim Ward einen Brief erhält, in dem er gebeten wird, nach Blake Manor zu gehen, um das mysteriöse Verschwinden von Evelyn Deane zu untersuchen. Er reist über die Smaragdinsel zum abgelegenen Hotel und kommt um 23 Uhr an, nachdem alle Gäste ins Bett gegangen sind. Man beginnt vor dem Blake Manor, wo man zuerst eine Dame vor dem Hotel stehen sieht. Doch als du auf sie zugehst, verwandelt sie sich in vier Raben und fliegt davon. Sie lässt ihren Umhang zurück, den du ins Hotel nimmst. Hier treffen Sie Mr. Varley, den düsteren und düsteren Hotelmanager, der weder interessiert noch glücklich wirkt, dass Sie angekommen sind. Wenn man nach Evelyn Deane fragt, merkt man schnell, dass er lügt, wenn er sagt, sie habe aus dem Hotel ausgecheckt.

Dies ist nur der erste von vielen Rätseln, die The Séance of Blake Manor in seiner 18-20-stündigen Geschichte bietet. Eine Geschichte voller Lügen und Intrigen, dass Ex on the Beach wie eine Sendung wirkt, die man jeden Sonntag im Altenheim sieht. Es ist manchmal schwer zu folgen, da es über zwanzig Charaktere gibt, mit denen man sprechen und in manchen Fällen schützen und beschuldigen kann. Es ist tatsächlich eine gute Idee, Notizen zu machen, um Lügen und Wahrheiten im Blick zu behalten und natürlich alle Hinweise, die man unterwegs findet.

Es ist schade, dass das Spiel keine vollständige Sprachausgabe hat, da etwa die Hälfte der Gespräche nur als Text dargestellt wird. Leider kann man den Text auch nicht größer machen, was bei einem 4K-Fernseher oft bedeutet, dass man nah am Bildschirm sitzen muss. Wenn du wie ich Augenprobleme hast, ist das schade – aber vielleicht liegt das einfach an mir. Auch die Sprachausgabe ist nicht erstklassig, aber sie ist brauchbar und funktional. Insgesamt ist es eine großartige Geschichte mit starken Gesprächen. Die Rätsel sind faszinierend und die Lösungen öffnen ständig neue Geheimnisse, was sehr gut funktioniert.

The Séance of Blake Manor hat einige coole, aber auch anspruchsvolle Mechaniken. Alles läuft auf einem Timer ab. Wenn Sie das große Hotel erkunden, müssen Sie sich stets bewusst sein, dass alles, was Sie tun, Zeit kostet. Wenn du zu viel ausgibst, gerätst du in einen sogenannten Fail-Zustand, was im Grunde bedeutet, dass das Spiel vorbei ist und du zum letzten Speicherstand zurückgekehrt bist. Daher sollten Sie ständig überlegen, was Sie recherchieren und mit wem Sie sprechen. Du kannst das in deinem Tagebuch festhalten, wo du Hypothesen aufstellst und versuchst, die Rätsel zu lösen, die dir die vielen Gäste stellen.

Zum Beispiel habe ich bei meiner Ankunft auf alles im Foyer geklickt, wie man es in klassischen Adventure-Spielen macht. Es endete in einem Fail-Zustand und ich musste zu einem früheren Punkt im Spiel zurückkehren. Ich habe beschlossen, das Kapitel von vorne zu beginnen, um sparsamer mit meiner Zeit umzugehen. Um 23:42 löste ich das Rätsel, das ich hier nicht spoilern will, und wurde dann zu meinem Hotelzimmer geführt.

Hier schlief ich ein und in den folgenden Träumen begegnete ich einer der im Spiel vorgestellten Rätseltypen. Man musste Punkträtsel lösen, bei denen man Linien zwischen den Punkten ziehen musste, ohne sich zu kreuzen. Es waren drei, bevor ich aufwachen konnte. Ich sehe die Relevanz dieser Sequenzen nicht wirklich, außer dass sie die Spielzeit aufhalten. Die Rätsel sind anfangs recht einfach, werden aber allmählich herausfordernder. Sie tauchen zwischen jedem Tag auf, und das war nicht der Teil des Spiels, der mir am meisten Spaß gemacht hat.

Etwas anderes, das zu diesen Fehlschlägen führen kann, sind bestimmte gefährliche Handlungen. Zum Beispiel kannst du kurz nach der Ankunft im Hotel einen Türrahmen hochklettern, was damit endet, dass du hinunterfällst. Und dann ist es Fail State City. Es erinnert an die alten Sierra-Spiele, die voller solcher Fallen waren. Damals war ich kein Fan und bin es auch heute nicht. Es fühlt sich wie eine Strafe für Neugier an, und das gefällt mir nicht. Es hätte definitiv besser gehandhabt werden können.

Je näher du der Wahrheit über Evelyn Deanes Schicksal kommst, desto mehr Hinweise sammelst du und sprichst mit den vielen Menschen im Hotel. Die Hinweise werden in deinem Tagebuch gespeichert, wo du sie zu Schlussfolgerungen und Hypothesen ordnen kannst. Hier beschreibst du die Lügen, die du aufgedeckt hast, und wie physische Hinweise zu den Erklärungen passen, die dir gegeben wurden. Das eröffnet neue Dialogmöglichkeiten und funktioniert wirklich gut. Man fühlt sich wirklich klug, wenn man nach langer Recherche endlich einen Überblick darüber bekommt, was wahr und was eine Lüge ist. Das sind Mechaniken, die einen wirklich wie einen echten Sherlock Holmes fühlen lassen.

Auf die vielen Fallen, die das Spiel in den Weg legt, hätte ich aber auch verzichten können. Es hätte gereicht, wenn Fail-States nur aufgetreten wären, wenn die Zeit abgelaufen wäre. So wie es ist, fühlt es sich wieder wie eine Möglichkeit an, die Spielzeit zu verlängern.

Das Spiel hat ein großartiges grafisches Aussehen und fühlt sich an, als würde man sich in einem lebenden Comic bewegen. Die Art, wie die Charaktere präsentiert werden, ist ebenfalls sehr charmant. Es gibt viel Spiel mit Licht und Schatten, und im Hotel geschehen viele übernatürliche Dinge. In den ersten Minuten sieht man die Dame draußen und einen schnellen Blick auf ein leuchtendes Skelett. Das Hotel verbirgt eindeutig Geheimnisse, die es lieber für sich behalten möchte. Die Atmosphäre ist erstklassig und die Musik weiß genau, wann sie für maximale Wirkung einsetzen muss.

Würde ich The Séance of Blake Manor empfehlen? Ja, das würde ich. Es ist ein kleines Spiel, das von einem Studio mit begrenzten Ressourcen gemacht wurde, aber sie haben mit den ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen wirklich gute Arbeit geleistet. Ich wäre auf der Kante meines Sitzes gewesen, wenn da nicht die vielen Fail-Phasen gewesen wären, die sich unnötig anfühlen und wie Polsterung wirken. Aber wenn du einen kleinen Detektiv in dir hast, ist das die Antwort auf deine Träume. Und wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein hartgekochter Detektiv zu sein – nur ab und zu?